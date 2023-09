Zhang non ci sarà al Derby: ecco il motivo della sua assenza

Domani pomeriggio, San Siro sarà gremito di personalità importanti per il Derby tra Inter e Milan. Tuttavia, è quasi certo che i nerazzurri non potranno contare sulla presenza del loro presidente Steven Zhang, che quasi sicuramente rimarrà in Cina.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che racconta come, a meno di colpi di scena, il presidente dell’Inter si tratterrà ancora in Cina per impegni di lavoro. Il suo ritorno, infatti, sarebbe stato previsto per questa settimana, in tempo per il Derby, ma tutto sembra essere slittato.

Dal tour estivo in Giappone, commenta sempre la Rosea, non è la prima volta che Zhang farebbe slittare il suo rientro da Nanchino. Sembra esserci stato, dunque, un riavvicinamento improvviso all’azienda di famiglia, tale da tenerlo molto impegnato.

Un blitz dell’ultimo minuto non è da escludere del tutto, ma non sembra essere in programma. Non solo, è probabile che il presidente dell’Inter salti anche l’esordio in trasferta in Champions League, contro la Real Sociedad.

L’opinione di Passione Inter

La presenza di Zhang allo stadio in eventi di questo tipo è una consuetudine. Per questo motivo, la sua assenza potrebbe suscitare un po’ di stupore. Da capire se e quali sviluppi potrà portare nei prossimi mesi la lunga permanenza del numero uno nerazzurro in Cina.