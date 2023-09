Tutto esaurito a San Siro: l’Inter prepara una coreografia da urlo

Il Derby non è mai una partita come le altre. Non solo in campo, ma anche sugli spalti, dove lo spettacolo è sempre di alto livello. E la gara di domani non farà eccezione, con la coreografia dell’Inter che sarà monumentale.

Lo racconta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che racconta di un San Siro tutto esaurito, con 75mila spettatori sugli spalti e una coreografia nerazzurra a 360°. Uno spettacolo in grado di coinvolgere tutti i settori dello stadio, ad esclusione, ovviamente, di quello riservato esclusivamente ai tifosi del Milan.

L’opinione di Passione Inter

La tifoseria dell’Inter ha sempre regalato grande spettacolo sugli spalti di San Siro in occasione dei vari Derby. Un evento nell’evento, in grado di aggiungere ulteriore carica emotiva a una gara già di per sé piena di stimoli.