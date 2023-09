Dimarco, interista fin da bambino: il retroscena sulla sua fede nerazzurra

Federico Dimarco è uno dei simboli dell’Inter attuale. Cuore nerazzurro fin da bambino, non solo è arrivato a vestire i colori della sua squadra del cuore, ma è diventato anche uno dei pilastri fondamentali della rosa di Inzaghi.

Una passione, un amore, che nasce già da quand’era molto piccolo. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che riporta un curioso aneddoto sull’infanzia dell’esterno dell’Inter. Già da piccolo, infatti, Dimarco difendeva i colori nerazzurri con i suoi amici di Caivarate che tifavano Milan. Discussioni e qualche litigio, ma era tutto normale: l’Inter contava più di ogni altra cosa. Tanto da cambiare il suo umore in base ai risultati dei nerazzurri.

Oggi, è lo stesso Dimarco a poter cambiare i risultati dell’Inter grazie alle sue prestazioni in campo. E in positivo, grazie al rendimento che sta avendo da un anno a questa parte. Le sue giocate sono spesso decisive nelle vittorie nerazzurre.

L’opinione di Passione Inter

Dimarco ha faticato tanto per arrivare ad affermarsi come titolare dell’Inter, ma ora lo è a tutti gli effetti. Non solo, l’esterno è una delle fonti di gioco più importanti della squadra di Inzaghi. E nutrire una passione così bruciante per i colori nerazzurri, non può che essere ulteriore carburante per le sue prestazioni.