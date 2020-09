Zhang e Antonello a casa Milan con Agnelli: sul tavolo i diritti di Serie A

Il presidente nerazzurro Steven Zhang, insieme al Ceo Alessandro Antonello, si è recato a Casa Milan dove si è tenuto nel pomeriggio un summit con rappresentanti di altri club, tra cui Andrea Agnelli, per parlare dei temi di stretta attualità di Lega ed Eca.

A tenere banco su tutti l’arrivo di fondi privati per la creazione della media company destinata a gestire i diritti tv del campionato. Juve, Inter e Milan spingono per il loro ingresso, indicato come un passaggio in grado di dare una svolta alla governance della Lega e allo sviluppo della Serie A, in particolare all’estero.

