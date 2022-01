Le parole di Zhang alla Pinetina e non solo: stasera ci sarà a San Siro

L'arrivo del presidente nerazzurro nel centro sportivo nerazzurro

Steven Zhang é arrivato alla Pinetina ieri sera alle 19.45 per cenare insieme a Inzaghi e alla dirigenza al completo. Il presidente, come riporta La Gazzetta dello Sport, si è congratulato con la squadra: "Mi spiace non esser stato qui con voi prima, finalmente ci siamo. Vi rinnovo i complimenti per quanto state facendo in campo, state onorando il club. Ci aspettano impegni difficili, ma sono sicuro che tutti insieme saremo all’altezza".