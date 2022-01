Serie A, turni del 16 e 23/01 con capienza a 5000 persone: la Supercoppa resta al 50%

La decisione della Lega Calcio non varrà per il prossimo turno di Serie A

L'assemblea della Lega Calcio ha deciso che per le giornate di Serie A del 16 e del 23 gennaio, solo 5000 persone potranno assistere alla partite. In queste occasioni saranno chiusi i settori ospiti. In particolare per l'Inter si tratta dei match contro Atalanta (in trasferta) e Venezia (in casa).