Inter-Lazio, Dzeko a disposizione di Inzaghi: ma rimane il dubbio in attacco

Le ultime verso il match di domenica sera (ore 20.45) a San Siro

L'Inter prepara ad Appiano Gentile il primo big match del 2022. A San Siro arriverà la Lazio , squadra con cui è arrivata l'unica sconfitta in campionato quest'anno. Inzaghi può essere felice perché, come riporta Sky Sport, Dzeko è risultato negativo anche al secondo tampone e oggi ha svolto l'allenamento con il resto del gruppo.

Per il match contro la Lazio, però, restano alte le quotazioni di Sanchez per un posto al fianco di Lautaro. Il bosniaco siederà in panchina. Occhio invece a Joaquin Correa che potrebbe insidiare uno dei due in attacco. A centrocampo ci sarà Arturo Vidal (favorito su Gagliardini) al posto dello squalifcato Calhanoglu.