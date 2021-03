GdS – Zhang conferma l’impegno per l’Inter: le tre note positive dalla Cina

Ormai è noto a tutto che Suning sia in una difficile situazione economica e finanziaria. Lo stato cinese ha così deciso di aiutare la società, facendo entrare nelle casse di Zhang 1,9 miliardi con successiva acquisizione del 23 % di Suning da parte di due aziende statali, Kunpeng Capital e Shenzen International. La famiglia capitanata da Jindong tiene quindi la maggioranza della società, aspetto di vitale importanza anche in ottica Inter.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’Inter ci sono tre aspetti positive causata da quest’ultima operazione. La prima è che nel gioco di riassetto di Suning, circa 280 milioni finiscono direttamente nelle casse di Suning Holdings Group, la controllante di Great Horizon, ovvero la proprietaria del club nerazzurro. La seconda nota positiva è che Steven Zhang ha confermato alla dirigenza nerazzurra il proprio impegno nei confronti dell’Inter e ribadendo la necessità di far entrare nuovi soci. Il terzo punto chiave da evidenziare è la conferma della vicinanza del governo cinese a un colosso come Suning, attività considerata strategica anche e soprattutto per la Cina.

ERIKSEN SEMPRE PIU’ FONDAMENTALE PER L’INTER >>>