GdS – Con Lukaku in campo l’Inter parte dall’1-0: le statistiche del belga

Romelu Lukaku è forse il giocatore di cui l’Inter non può fare a meno. Vuoi per la sua leadership, per la manovra che quando non trova sbocchi si appoggia sempre sul belga, vuoi per la sua volontà di mettersi sempre a disposizione della squadra. L’attaccante è il vero trascinatore di questa squadra e anche i numeri testimoniano come con lui in campo i nerazzurri partano sempre in una posizione di vantaggio in termini di risultato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dei 60 gol totali dei nerazzurri in stagione, lui da solo ne ha realizzati 18, a cui vanno aggiunti pure sei assist. Il totale fa 24 reti, come le giornate di campionato disputate sino ad ora: ciò vuol dire che con il belga in campo si parte sempre dall’1-0 per i nerazzurri. Al momento Cristiano Ronaldo è un gol avanti nella classifica marcatori, ma il duello tra i due fuoriclasse continuerà a lungo. Nelle parole di ieri nel post partita, Lukaku fa intendere che a lui importi in poco della classifica cannonieri: la vittoria dell’Inter viene prima di tutto.

