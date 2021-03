Inter-Genoa, Eriksen parte da mezzala per poi fare il play: il danese è diventato essenziale

Christian Eriksen si è definitivamente confermato un giocatore essenziale all’interno della scacchiera tattica di Antonio Conte. Il danese è prezioso sia in fase di costruzione che in quella di recupero palla, visto che è sempre uno dei giocatori che percorre più chilometri in campo. L’allenatore nerazzurro ha saputo toccare i tasti giusti con il danese e Conte è stato ripagato dal suo centrocampista. Nella partita col Genoa si è evidenziata anche la duttilità tattica di Eriksen. In seguito i voti dei quotidiani sportivi.

GAZZETTA DELLO SPORT 6,5 – Essenziale, si fa sentire e corre sempre: 12,5 km, la cifra più alta della gara. Non è un solista ma parte importante del coro, che secondo play quando Brozovic è braccato.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Il vero Eriksen è questo. Da mezzala sinistra, partecipa al palleggio, calibra bei traversoni e recupera 13 palloni. Rimandarlo in panchina sarebbe un delitto.

TUTTOSPORT 7 – Parte mezzala e chiude davanti alla difesa. Trovando continuità ha acquistato sicurezza: ora l’Inter non può fare a meno di lui.

PASSIONE INTER 7 – Partenza un filo in difficoltà a livello tecnico, ma con il passare dei minuti l’estrema qualità di Christian inizia ad emergere. L’impressione è che ogni palla giocata in verticale dal danese sia potenzialmente uno spunto per generare un’occasione da gol. Primi 90 minuti completi in campionato per lui.

