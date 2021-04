Squadra che vince non si cambia. Zhang-Inter, nessun segnale di smantellamento: le ultime

Il numero uno dell'Inter è atteso nei prossimi giorni in Italia

Steven Zhang non molla e rilancia. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il numero dell'Inter è alla ricerca sempre di un socio di minoranza che favorisca l'entrata di 250 milioni nel bilancio nerazzurro. Gli occhi sono puntati negli Stati Uniti, mentre nei prossimi giorni il presidente è atteso in Italia.

L'obiettivo è quello di fare "chiarezza", come richiesto da Conte. Zhang non solo non ha intenzione di vendere, ma non ha neppure voglia di smantellare l'assetto societario. Dalla dirigenza alla panchina: squadra che vince non si cambia. Il suo sbarco a Milano permetterà di programmare il futuro.