GdS – Rebus porta, Brazao sfida Musso e Silvestri: ma chi accetta il ruolo di vice-Handanovic?

L'Inter inizia a guardarsi attorno sul mercato dopo gli errori del capitano contro Napoli e Spezia

L'errore contro lo Spezia , il secondo consecutivo dopo quello contro il Napoli , di Samir Handanovic preoccupa e non poco la dirigenza dell'Inter, che ora inizia realmente a guardarsi attorno sul mercato a caccia di un vice che possa poi prendere il suo posto con il passare dei giorni.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono tre i profili monitorati da Marotta. Il primo è il giovane Brazao, estremo difensore brasiliano in prestito all'Oviedo. Poi ci sono Musso (Udinese), che costa però 20 milioni di euro, e Silvestri (Verona), tra i migliori portieri della Serie A e con il contratto in scadenza nel 2022. Chi tra questi però accetterebbe un anno da vice Handanovic?