Social – Il bus del Jiangsu è in vendita, Eder: “Forse così riescono a pagare quello che devono”

L'immagine dalla Cina ha fatto il giro del mondo

Un'immagine molto triste per i tifosi del Jiangsu, la conferma arriva anche dal biglietto posizionato sul cruscotto, in cui si evidenzia che il bus non è assicurato. La notizia ha avuto ripercussioni anche in Italia, ma non solo. Anche gli ex giocatori del club cinese hanno commentato con ironia l'annuncio, tra questi Eder, ex Inter e ora in forza al San Paolo: "Almeno se riescono a vendere il pullman, forse pagano quello che devono pagare!! Speriamo".