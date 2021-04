Dalla Spagna – Kondogbia può tornare all’Inter? E’ scontento all’Atletico Madrid

Il calciatore ha già militato all'Inter tra il 2015 e il 2017

Si potrebbe dire che errare sia umano e che perseverare sia diabolico, e che le minestre riscaldate vadano di traverso sia quando gli ingredienti sono i migliori sia quando, ecco, lo sono un po' meno. La notizia arriva dalla Spagna , dal sito fichajes.net, e - possiamo immaginare - non farà fare i salti di gioia ai tifosi nerazzurri. La notizia è questa: secondo il sopra citato sito, l' Inter potrebbe fare un tentativo per riportare a Milano Geoffrey Kondogbia .

Il centrocampista ha già giocato all'Inter nel biennio 2015-2017: arrivato a Milano con fama di poter in breve tempo diventare uno dei migliori centrocampisti al mondo (fu acquistato dal Monaco per 36 milioni di euro), sarebbe stato mestamente ceduto al Valencia nell'estate 2017. Lì Kondogbia ha giocato sino al mese di novembre 2020, prima di trasferirsi all'Atletico Madrid, dove ha sin qui collezionato 20 presenze, per un totale di 1.070 minuti.