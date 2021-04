Sky – Conte, tutto sul futuro: conferma in tasca, ma attende colloquio con Zhang

L'allenatore ha ancora un anno di contratto (scadenza 2022)

Pur con uno Scudetto in tesca, all' Inter non è tutto rose e fiori, e questo è sempre bene premetterlo: Suning si è assicurata di andare avanti sino a fine campionato ma poi sarà tempo di definire il futuro societario, anche perché la situazione economica non è tra le più cristalline e la mancata partenza del progetto della Superlega potrebbe rendere più difficile il reperimento di liquidità nuova. Morale: a fine stagione ciascuno comincerà inesorabilmente a fare due conti sul proprio futuro, e tra questi ci sarà sicuramente anche Antonio Conte , i cui aggiornamenti sul futuro li fornisce Sky Sport.

Al tecnico nerazzurro, di rimanere in scadenza durante la prossima stagione, non è che vada del tutto a genio: l'ideale, per lui, sarebbe trovare un accordo per il rinnovo almeno sino al 2023, anche per evitare le classiche problematiche - mediatiche, e non solo - che comporta l'avere un allenatore in scadenza. Fosse per l'Inter, la conferma sarebbe sicura: e anche Antonio, tutto sommato, pare voler restare a Milano. Certo è che molto sposterà - in un senso o nell'altro - il colloquio che Conte terrà con Zhang, appena il presidente tornerà in Italia per riferire sulla situazione societaria e sullo stato dell'arte del progetto interista. Forse lì, ecco, si potrebbe registrare qualche novità. In un senso, appunto, o nell'altro.