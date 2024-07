La Premier League contro Zhang: “Debiti mai pagati”

Da due mesi esatti Steven Zhang e Suning non sono più a capo dell’Inter, dopo l’escussione del pegno da parte di Oaktree, che ha rilevato il club in seguito alla mancata restituzione del debito da 275 milioni di euro più interessi.

La questione del denaro ricevuto e mai restituito continua però ad essere imputata alla famiglia Zhang. Quest’ultima, infatti, è ancora in causa con la China Construction Bank Asia, ma ci sono nuovi creditori all’orizzonte. Si tratta – come riportato da Calcio e Finanza, di quattro soggetti fra cui figura la Premier League, i quali chiedono la restituzione di debiti mai ripagati a PPLive Sports, società che vede – secondo il Tribunale di Hong Kong – “Zhang Jindong e suo figlio Zhang Kangyang come controllori finali“.

PPLive Sports è stata creata nel 2017 ed ha acquisito i diritti televisivi per trasmettere la Premier League in Cina nelle stagioni 2019-20, 2020-21 e 2021-22. Il 26 agosto 2020 (in piena pandemia da Covid-19), però, la società aveva annunciato di rompere l’accordo, senza versare le quote dovute. Un’azione cui corrispose la causa della Lega inglese, che ottenne un giudizio a proprio favore nel gennaio 2022. Come detto, i creditori di PPLive sarebbero quattro per un totale di circa 300 milioni di euro.