Brutte notizie da Dazn: i prezzi aumentano ancora

Dazn ha annunciato alcune novità per la prossima stagione. La piattaforma streaming, che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte e 10 le partite di Serie A in ogni giornata, ha deciso di aumentare i prezzi per alcuni piani di abbonamento.

In particolare, ci sono novità per quanto riguarda l’abbonamento Standard (Serie A, Europa League e Conference League visibili su due dispositivi, usando la stessa linea Internet): la tariffa passa da 40,99 a 44,99 euro mensili, mantenendo la possibilità di disdire con un mese di anticipo. Se però il pagamento avviene attraverso store terzi, è previsto un ulteriore rincaro a 49,99 euro.

Per quanto riguarda l’abbonamento Plus, chi ha scelto la formula con pagamento mensile e nessun vincolo, il prezzo dell’abbonamento mensile passa a 69,99 euro rispetto ai precedenti 59,99 euro.