Zielinski subito in campo: la decisione di Inzaghi per Inter-Lecce

In attesa di novità dal mercato, arrivano buone notizie dal campo per Simone Inzaghi. Nella giornata di ieri, infatti, Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe essere a disposizione per l’esordio a San Siro, contro il Lecce.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro avrà dunque a disposizione tutti gli elementi del reparto di centrocampo. Vista l’assenza delle ultime settimane, è probabile che Zielinski parta solo dalla panchina.

Tuttavia, il suo esordio in nerazzurro non è da escludere: il polacco può essere un’importante opzione a gara in corso, specie se, come scrive la Rosea, i titolari in mediana dovessero dimostrarsi poco brillanti come contro il Genoa.