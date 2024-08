Quinta punta Inter, offerti Chiesa e Dybala: “Mani legate”

Il colpo in difesa sarà sicuramente uno dei movimenti in entrata in casa Inter, ma i tifosi sperano anche in un’altra operazione: l’acquisto di un quinto attaccante. Al momento, però, la situazione non si sarebbe ancora sbloccata su quel fronte.

Come racconta Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia, Inzaghi avrebbe chiesto ai dirigenti una quinta punta, ma al momento l’Inter avrebbe le mani legate, nonostante ai nerazzurri siano stati offerti i profili di Federico Chiesa e Paulo Dybala.

La situazione in casa Inter sembra essere chiara e lo scenario potrebbe cambiare, stando sempre al giornalista, solo nel caso di un trasferimento di Correa, anche senza compenso economico, ma con almeno della metà dello stipendio pagato dal nuovo club.