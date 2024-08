Palacios, c’è il BLITZ decisivo: perché l’Inter ha scelto lui

Potrebbe essere il colpo che chiude il mercato dell’Inter. Sicuramente Tomas Palacios è il difensore centrale mancino da affiancare a Bastoni di cui Inzaghi aveva bisogno. Ed è anche un profilo gradito alla dirigenza nerazzurra per motivi non solamente di campo.

Oggi a Milano, come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sarà l’incontro tra l’Inter e i dirigenti dell’Independiente Rivadavia che potrebbe rivelarsi decisivo, con l’operazione che si aggira intorno ai 6 milioni di euro più bonus.

I nerazzurri fanno sul serio da tempo, tanto che nella trattativa è stato coinvolto anche Zanetti. Palacios è il profilo giusto per la dirigenza interista e rispetta perfettamente tutti i parametri richiesti da Oaktree: un difensore under 25, da prendere a una cifra simile a quella spesa per Bisseck, e da far crescere di fianco ai big dello Scudetto.

Ecco spiegato il perché della scelta del classe 2003 argentino, motivato a trasferirsi in Europa e il primo a essere convinto di voler sposare la causa interista, messa davanti alle proposte arrivate anche dalla Bundesliga.