FOTO – Nuova maglia Inter 2024/25: spuntano Tricolore e seconda stella

Nuove indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla maglia che l’Inter potrebbe indossare in occasione della stagione 2024/25.

A riportare la presunta versione home che il club nerazzurro potrebbe utilizzare il prossimo anno è il sito specializzato footyheadlines, il quale ancora una volta ha confermato la maglia ibrida con strisce nerazzurre sia verticali che orizzontali.

Rispetto alle immagini circolate in precedenza ecco che appare il nuovo main sponsor dell’Inter Betsson.sport, in attesa di ufficialità da parte del club nerazzurro che nelle scorse settimane ha raggiunto un’intesa di massima con il colosso svedese da circa 150 milioni in cinque anni.

Per la prima volta, ecco che appare il Tricolore dello Scudetto che l’Inter potrebbe già conquistare aritmeticamente lunedì sera nel derby contro il Milan e la tanto attesa seconda stella sul logo del club nerazzurro.