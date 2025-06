L’Inter presenta la seconda maglia per la stagione 2025/26

Questa mattina l’Inter ha lanciato ufficialmente la maglia Away che verrà indossata a partire dal Mondiale per Club negli Stati Uniti e per tutta la prossima stagione 2025/26. Confermate le indiscrezioni che erano uscite nelle scorse settimane, per un modello che – contrariamente a quanto avvenuto per la presentazione della prima maglia – ha subito raccolto consenso tra i tifosi.

Una maglia dal forte valore simbolico, come spiegato dal club: “Il design del nuovo kit traduce visivamente i valori fondanti dell’Inter, inclusione e diversità, con un pattern che celebra l’idea che la forza del collettivo nasce dall’unicità di ogni singolo elemento. L’eredità del motto Brothers and Sisters of the World, presente anche all’interno del colletto, viene così ancora una volta celebrata e rafforzata”.

Dal punto di vista estatico, invece, questa seconda maglia “trae ispirazione dalla manifattura tessile italiana per creare un motivo intrecciato e sovrapposto, che ricorda i tessuti della moda e le tecniche artigianali di lavorazione, sottolineando l’importanza della tradizione e dell’innovazione che si incontrano nel cuore di Milano”.

Infine, questi i dettagli presenti sulla divisa: “La palette di colori, sobria e raffinata, è dominata dalla tonalità Aqua Ghost, arricchita da accenti sportivi moderni. I dettagli grafici come il logo Inter, lo swoosh Nike e le patch dei Partner di maglia Betsson.Sport, Gate e U-Power sono realizzati in Blue Void, per un contrasto visivo forte e riconoscibile”.

Da oggi sarà possibile acquistare la maglia Away 25/26 nello store online ufficiale dell’Inter, su nike.com, negli Inter Store Galleria Passarella, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike.