L’Inter fa i regali, a sé e ai propri tifosi. Nel giorno del “compleanno”, la società nerazzurra ha pensato a diverse iniziative per celebrare i 115 anni di storia.

LA MAGLIA CELEBRATIVA – La prima trovata è una maglia speciale da indossare nella sfida di domani contro lo Spezia. Sarà la classica divisa casalinga, ma con una patch particolare sul petto: “FC INTERNAZIONALE MILANO 115 YEARS“, per ricordare il centoquindicesimo anniversario nella storia del club. La Special Jersey sarà in vendita negli store ufficiali e, oltre alla patch, avrà i numeri con un pattern personalizzato con gli autografi di tutti i calciatori della prima squadra. Oltre alla divisa da gioco, saranno acquistabili altri gadget come sciarpe, t-shirt e palloni da gioco vintage.

IL VIDEO HERO E IL LIBRO – Come al solito, Inter Media House ha voluto celebrare la ricorrenza con un video apposito. Il filmato mostra l’evoluzione della maglia interista in questi 115 anni, passando dalle divise storiche e iconiche a quelle più recenti. E per ricordarle, è stato pensato anche un libro dedicato: “Le Maglie dell’Inter – Tutte le divise nerazzurre dal 1908 a oggi”, con riproduzioni dei vari kit e diverse foto d’archivio.

Insomma, il filo nerazzurro nella storia del Biscione, che tra l’altro appare nel logo speciale mentre avvolge lo stemma.