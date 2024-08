Dopo il debutto della maglia home dell’Inter della stagione 2024/25 delle ultime tre amichevoli, il club nerazzurro insieme allo sponsor tecnico Nike ha ufficializzato anche la divisa da trasferta che verrà indossata durante la prossima annata.

Come si può vedere dal video in basso diffuso dal club nerazzurro, il bianco torna ad essere predominante sia nella maglia che nei pantaloncini, con delle rifiniture grigie che ne esaltano la purezza. La vera differenza rispetto alla prima maglia, oltre ovviamente ai colori, riguarda la disposizione del tricolore e del logo dell’Inter. Nella versione away, infatti, lo scudetto torna al centro del petto mentre il simbolo del club viene spostato a sinistra.

Come spiegato dal club, si tratta di un “omaggio all’architettura di Milano e alla sua reinterpretazione nel mondo della moda”. In particolare, la nuova maglia “intreccia i colori derivati dall’architettura della città con l’eleganza sofisticata dell’alta moda milanese: la palette grigia, utilizzata dagli stilisti fin dagli anni ’70 e che ritroviamo nel kit, prende infatti ispirazione dall’estetica gotica e industriale di Milano, utilizzata nel corso degli anni come sfondo per le nuove collezioni della moda milanese”.