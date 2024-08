L’Inter ha bisogno di Lautaro: il piano per farlo giocare a Genova

Dovrà necessariamente cambiare marcia l’Inter di Simone Inzaghi rispetto alla versione spenta vista ieri sera a Monza contro l’Al-Ittihad. In vista del debutto in campionato di sabato 17 agosto contro il Genoa, servirà uno scatto in avanti soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica generale della squadra.

I carichi di queste prime settimane si stanno evidentemente facendo sentire, soprattutto nei tanti Nazionali tornati ad allenarsi ad Appiano Gentile solamente da pochi giorni ed ancora alla ricerca della forma migliore.

Tra questi, è stato il vincitore e capocannoniere dell’ultima Copa America Lautaro Martinez a raggiungere per ultimo il gruppo nerazzurro, anticipando di due giorni il suo rientro rispetto alla tabella di marcia. L’attaccante argentino, come scritto da Tuttosport, si è presentato in ottime condizioni grazie ai compiti svolti pure in vacanza tra Miami e Bahamas.

La sua assenza in un reparto avanzato per il momento orfano degli infortunati Taremi ed Arnautovic si sta facendo chiaramente sentire in queste prime sgambate. Lo stesso Thuram, schierato ieri sera in coppia con Correa, è parso meno vivace del solito. L’obiettivo dello staff tecnico è quello di portare Lautaro in forma partita già per l’esordio stagionale contro il Genoa, nel quale dovrà partire dal primo minuto al fianco del francese.

L’attaccante argentino, che ieri mattina si è allenato in solitaria ad Appiano Gentile, non svolgerà la consueta preparazione come gli altri compagni considerato il pochissimo tempo a disposizione. Lo staff di Inzaghi ha previsto per il momento delle semplici integrazioni per non correre il rischio di appesantire le gambe del capitano interista, sperando che la mezz’ora di gioco prevista per Lautaro nell’amichevole di domenica contro il Chelsea possa velocizzare i tempi di inserimento.