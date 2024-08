Inter fiduciosa dopo l’incontro con l’agente: attesa la fumata bianca

Aumentano di giorno in giorno in casa Inter le possibilità di una nuova firma in arrivo. Dopo l’incontro andato in scena lo scorso lunedì tra Piero Ausilio e i suoi agenti, infatti, Denzel Dumfries si è ulteriormente avvicinato al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno.

Per l’esterno olandese non è stato ancora trovato un accordo definitivo e per questa ragione si continuerà a trattare, ma nell’ambiente interista si respira aria di fumata bianca. Tra l’altro, nonostante le voci dall’Inghilterra, da parte del Manchester United non è stata presentata al club nerazzurro alcuna offerta per Dumfries.

Lo stesso calciatore, come ricordato dal Corriere dello Sport, aveva ribadito in occasione degli Europei di Germania di voler rimanere a vestire la maglia dell’Inter ancora per un po’.