Via libera di Oaktree al COLPO in attacco: nuovo gioiello per l’Inter

Sarà finalmente accontentata la richiesta di Simone Inzaghi che per settimane ha urlato a gran voce la necessità di aggiungere un quinto attaccante al suo organico. Gli infortuni accusati da Taremi ed Arnautovic in questo pre-campionato, infatti, hanno convinto Oaktree a dare il definitivo via libera ai dirigenti nerazzurri per l’assalto ad un nuovo centravanti.

Il profilo sarà ovviamente quello di un calciatore giovane e di talento da poter valorizzare negli anni, ma già pronto per dare una mano alla causa. Dopo i dubbi sorti nelle ultime ore su Karim Konaté del Salisburgo a causa della distorsione al ginocchio rimediata di recente, l’Inter sembra aver scelto un altro talento già nel proprio mirino da circa un anno: Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev.

L’attaccante classe 2002 è un centravanti potente e dotato di un gran tiro, reduce dall’Europeo di Germania con la Nazionale Ucraina. Come riferito da La Gazzetta dello Sport, Vanat ha superato la concorrenza di Konaté anche per via del costo decisamente più abbordabile che si aggira intorno ai 10-15 milioni di euro.

Si registrano diverse contendenti in Europa per Vanat che nell’ultima stagione ha vinto il titolo di capocannoniere nel campionato ucraino con 14 marcature in 27 partite, ma l’Inter ha intenzione di battere tutti sul tempo ed ha già deciso di preparare l’assalto.