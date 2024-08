La storia della squadra di calcio Inter ha più di un decennio. Una volta che la squadra ha distrutto i rivali sul posto. In altre stagioni, L’Inter era vicino al grado di outsider. Oggi ricorderemo le formazioni più brillanti di questa squadra.

Anche i migliori casino online rendono omaggio ai precedenti successi Dell’Inter. Sui siti dei club di gioco puoi trovare slot machine a tema e tornei dedicati al calcio e ai Giochi Olimpici. Gli operatori del casinò offrono bonus in denaro gratuiti ai nuovi partecipanti agli eventi del torneo.

Inter 2004-2008

Roberto Mancini è diventato l’allenatore di maggior successo nella storia Dell’Inter dopo Elena Herrera, tuttavia il suo periodo di lavoro ha ricevuto valutazioni contrastanti. A dire il vero, L’Inter ha beneficiato dello scandalo Calciopoli che ha portato all’eliminazione della Juventus dalla Serie A e all’indebolimento degli altri concorrenti. Il calcio italiano nel suo insieme ha subito un duro colpo alla reputazione. La stagione 2006-2007 è stata ricordata per il forte calo dell’interesse degli spettatori e il conseguente calo delle presenze alle partite di serie A.

L’Inter è riuscita a sfruttare al meglio questa difficile situazione. Alcuni potrebbero chiamarlo saccheggio, mentre altri lo vedranno come una reazione impeccabile alle mutate condizioni. Le campagne di trasferimento aggressive hanno permesso a Mancini di lavorare con STAR come Ibrahimovic, Maikon, crespo e Vieira. Nessuno è stato in grado di fermare la squadra e questo rimane un fatto indiscutibile.

Nella stagione 2006-2007, L’Inter ha concluso il campionato con 97 punti, 22 punti di vantaggio sull’avversario più vicino. La squadra ha ottenuto 30 vittorie, subendo una sola sconfitta, segnando 80 gol e subendone 34. Questi numeri dimostrano chiaramente la completa superiorità dei nerazzurri sugli avversari indeboliti.

Tuttavia, Mancini non è riuscito a ripetere la stessa posizione dominante dell’Inter sulla scena europea. Il club è stato regolarmente retrocesso dalla Champions League in fasi relativamente precoci: nel 2006 il milanese è stato fermato dal Valencia CF e nel 2007 Dall’Ajax. Questo è stato uno dei motivi per cui Massimo Moratti ha iniziato a dare un’occhiata più da vicino a José Mourinho.

Ambrosiana 1929-1930

Dal 1928 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, L’Inter fu chiamata Ambrosiana Milano. Il regime fascista non poteva accettare che uno dei principali club del paese simboleggiasse l’amicizia e la cooperazione tra i popoli con il suo nome. Di conseguenza, L’Inter si è fusa con il club milanese, che ha portato a un cambio di nome e uniforme in bianco con la Croce Rossa.

Un anno dopo la ridenominazione, L’Inter ha conquistato il suo terzo scudetto nella storia. Questo è stato il trionfo dell’allenatore 34enne Arpad Vaish, che ha fatto la storia come il più giovane vincitore della serie a (quel record non è ancora stato battuto). Vaish ha applicato moderne tecniche di formazione e gestione della squadra, mostrando eccezionali capacità tattiche. La sua Ambrosiana ha gareggiato con fiducia contro club come Genoa e Juventus. Fu Weisch a diventare colui che diede l’opportunità di debuttare al giovane Giuseppe Meazza, che a quel tempo era ancora un diciassettenne inesperto.

In quella stagione, Giuseppe Meazza è diventato il capocannoniere della Serie A e ha ripetuto questo risultato più di una volta in seguito. L’era del piccolo genio ha avuto molto successo. Con lui sulla punta dell’attacco, L’Inter ha vinto altri due titoli di campione. Ciò è accaduto senza la partecipazione di Arpad Vaisha.

Anche vaisch, un ebreo ungherese, ebbe successo, vincendo due scudetti con il Bologna, ma fu costretto a lasciare L’Italia a causa della brutale repressione del regime fascista di Mussolini. Si rifugiò nei Paesi Bassi, ma anche lì fu raggiunto dai nazisti. Weisch fu mandato in un campo di lavoro e successivamente ad Auschwitz, dove morì tragicamente in una camera a gas con la sua famiglia.

Nel 1979 lo Stadio San Siro prende il nome da Giuseppe Meazza, ma non è stato fino al 2012 che in questo stadio è stata eretta una targa commemorativa dedicata ad Arpad Vaish, un uomo che merita di essere ricordato.

Inter 2008-2010

L’Inter, guidato da José Mourinho, è stato impeccabile. “Mi è stato chiesto se stavo guardando la partita contro la Juventus. L’ho guardato fino al gol di Amauri e poi mi sono distratto perché avevamo i calamari per cena”, ha scherzato il portoghese di fronte ai giornalisti sorpresi. È riuscito a distogliere l’attenzione della stampa dai suoi giocatori assumendo l’intera pressione. Per fare ciò, Mourinho ha discusso attivamente con gli arbitri, ha provocato rivali e si è scontrato con i giornalisti. Prima ha convinto i suoi calciatori che erano i migliori al mondo e poi ha portato il messaggio a tutto il pubblico del Calcio. L’Inter, sotto la sua guida, poteva superare qualsiasi ostacolo – e davvero superarli per due anni.

Moratti sperava che Mourinho potesse vincere il trofeo principale del calcio europeo per club, a differenza di Roberto Mancini. Tuttavia, nella prima stagione, la squadra ha dovuto accontentarsi solo dello scudetto, poiché L’Inter è stato eliminato dalla Champions League dal Manchester United.

Tuttavia, il secondo tentativo ha avuto successo. L’Inter ha nuovamente conquistato il primo posto in Serie A e ha vinto contro il Bayern nella finale di Champions League tenutasi a Madrid. Inoltre, la squadra ha vinto la Coppa Italia, che ha costituito una tripletta trionfale Trofeo. Sotto la guida di Mourinho, la squadra ha mostrato una straordinaria flessibilità tattica e il suo stile di gioco si basava sulla versatilità e sull’intercambiabilità dei giocatori. Il portoghese ha instillato fiducia Nell’Inter analizzando attentamente il gioco degli avversari e mettendo in campo coloro che erano disposti a fare tutto il possibile per la vittoria.

Alla fine di maggio, Mourinho lasciò il Milan per la Spagna, con Rafael Benítez che non riuscì a stabilire rapporti con la direzione e la squadra. L’era Dell’Inter, gestita da José Mourinho, è stata un lampo luminoso che, anche se brevemente, ha illuminato il mondo del calcio prima di svanire.

Inter 1962-1967

Il grande stratega e perfezionista Helenio Herrera ha introdotto nell’Inter un nuovo concetto di gioco noto come catenaccio, che era un adattamento delle tattiche difensive dell’austriaco Karl Rappan. Questo sistema prevedeva la creazione di una difesa impenetrabile attraverso la quale nessun avversario poteva farsi strada. Nasce così il team “La Grande Inter”, disciplinato, obbediente e preciso nell’esecuzione delle istruzioni di Herrera.

Come si poteva disobbedire? In questo rigoroso allenatore, tutti hanno seguito le sue istruzioni in modo impeccabile. I preparativi per la partita di domenica sono iniziati già giovedì. Il fumo e l’alcol erano vietati. Anche le mogli dei giocatori sono state informate dell’introduzione di regole rigorose: Herrera ha organizzato un incontro speciale per questo.

Helenio Herrera ha ottenuto il massimo dai suoi giocatori. Come ha sottolineato sandro mazzola, ha lavorato prima sulla psicologia e poi sulla forma fisica. Armando Picchi, che in precedenza aveva giocato a centrocampo, divenne libero e ricevette responsabilità che anche i minatori avrebbero invidiato. Giacinto Facchetti occupò l’intero fianco sinistro. Mazzola, Suárez e Jair (nella foto) erano responsabili di contrattacchi rapidi e mortali, esattamente come erano. Se non fosse stato per questo trio, che ha fornito la bellezza e l’efficacia degli attacchi, le idee tattiche di Herrera sarebbero state criticate ancora più duramente.

Sfortunatamente, durante la seconda metà degli anni ‘ 60, il sistema di Herrera iniziò a vacillare. Nella stagione 1966-1967, L’Inter è arrivato secondo in Serie A, è stato eliminato dalla Coppa Italia in semifinale e ha perso contro il Celtic nella finale di Champions League. L’anno successivo, i nerazzurri erano solo al quinto posto in Serie A, Dopo di che Herrera lasciò la squadra per la Roma.