Operazione Gudmundsson: per il Genoa “c’è l’ipotesi Correa”

Albert Gudmundsson è stato a lungo un obiettivo di mercato dell’Inter per l’attacco, con il suo arrivo bloccato dalle difficoltà nerazzurre a liberare spazio in attacco. Sull’islandese, allora, è piombata la Fiorentina, intenzionata a chiudere l’operazione.

Tuttavia, prima di far partire Gudmundsson, il Genoa ha bisogno di trovare un sostituto. Secondo Sky Sport, in cima alla lista dei desideri del club ligure ci sarebbe Canciellieri della Lazio. Tuttavia, un’altra ipotesi presa in considerazione è proprio quella di Joaquin Correa, uno dei giocatori che starebbe bloccando il suo arrivo all’Inter.