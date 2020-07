A Roma Zaniolo sta diventando un caso: Inter e Juventus alla finestra?

A Roma sta per nascere un caso Zaniolo: dopo le ramanzine pubbliche di Fonseca e Mancini nella partita contro il Verona per il mancato aiuto in fase difensiva e la gara contro l’Inter saltata per un problema fisico, il centrocampista classe ’99 non è più sicuro di voler proseguire la sua avventura in giallorosso.

Come riporta Tuttomercatoweb nelle prossime ore è atteso nella Capitale Claudio Vigorelli, procuratore del giocatore, che dovrà parlare con la dirigenza e chiedere delucidazioni sul futuro. Inter e soprattutto Juventus sono sempre alla finestra e, in caso di mancata qualificazione della Roma in Europa League, il prezzo potrebbe scendere.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<