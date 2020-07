SM – Inter-Alaba, il retroscena: due incontri a Milano prima del lockdown

Dopo il colpo di mercato, Achraf Hakimi, l’Inter resta attiva e sta mettendo nel mirino diversi calciatori, tra cui David Alaba. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il calciatore del Bayern Monaco è stato a Milano due volte per parlare con la dirigenza nerazzurra, insieme al padre che lo rappresenta e il suo procuratore Zahavi.

A confermarlo è Marco Barzaghi: “La novità più importante, che abbiamo scoperto, è che Alaba è stato a Milano ben due volte prima del lockdown, dove aveva incontrato la dirigenza nerazzurra, insieme al padre che lo rappresenta con la consulenza del super procuratore Zahavi”.

Il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo anno e costa intorno ai 50 milioni di euro, con uno stipendio di 11 milioni lordi. Su di lui anche Real Madrid, Manchester City e PSG, ma l’Inter vuole aspettare come fatto per Eriksen e pogtrebbe anticipare l’operazione puntando su uno scambio con Perisic e conguaglio.