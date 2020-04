Assalto ai parametri zero: l’Inter può piazzare il primo colpo a giorni. E occhio a Mertens

L’Inter non perde tempo ed in attesa di tornare in campo sta già lavorando concretamente al mercato. Soprattutto per quanto riguarda i parametri zero, cioè quei calciatori che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potranno essere ingaggiati senza sborsare un euro per rilevare il cartellino. Da sempre la società nerazzurra si è dimostrata tra le più attive in questo senso e la prossima estate, viste le premesse, non sarà da meno.

Con Alexis Sanchez destinato a far rientro al Manchester United e Sebastiano Esposito che dopo il rinnovo dovrebbe andare in prestito, è soprattutto in attacco che si sta concentrando la pesca interista. E si attendono novità importanti già nei prossimi giorni. L’Inter infatti ha mosso passi molto concreti avvicinandosi a Olivier Giroud, pronto all’addio al Chelsea, e secondo Sport Mediaset proprio in questi giorni il francese sta valutando se accettare la proposta interista, che gli garantirebbe un ruolo comunque importante nella stagione che porterà all’Europeo al quale vuole assolutamente partecipare.

Parallelamente, attenzione anche a Dries Mertens. Il rinnovo del belga col Napoli è finito in standby e la dirigenza interista si è rifatta sotto con un’offerta importante. Al momento l’attaccante azzurro non sembra un’alternativa a Giroud, per cui si può ancora ipotizzare il doppio colpo. E Lukaku, connazionale di Mertens, è in pressing per convincerlo. Così come, voci di qualche giorno fa, starebbe facendo anche col difensore Jan Vertonghen in uscita dal Tottenham che resta un’ipotesi viva.

