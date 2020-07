ESPN – Aubameyang chiede un ingaggio stratosferico per restare all’Arsenal

Il futuro di Aubameyang è ancora incerto e la sessione di mercato si avvicina. L’attaccante dell’Arsenal, come riportato da ESPN, pare abbia chiesto ben 250 mila sterline a settimana per rimanere a vestire la maglia dei Gunners. Aubameyang vuole restare e le parti si stanno incontrando per trovare un accordo che soddisfi entrambi.

Questo, potrebbe essere il contratto più grande della sua carriera, data la sua età, e potrebbe ottenerlo puntando sul fatto di aver raggiunto ottimi risultati con questa maglia, dopo aver lasciato il Borussia Dortmund. Il club ha tutte le intenzioni di premiarlo per le ottime prestazioni.

La cifra da lui richiesta è anche inferiore a quella che percepisce già Mesut Ozil di 350 mila sterline a settimana. Il club si impegnerà ad accontentarlo, nonostante su di lui ci sia l’interesse di Juventus, Inter e Barcellona.