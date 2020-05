Ausilio mischia le carte sull’attacco dell’Inter: Sanchez prende quota, Werner si allontana

La lunga intervista che il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha concesso ai microfoni di Sky ha un po’ mischiato le carte in merito agli attaccanti in orbita nerazzurra. Tra quelli in rosa dal futuro incerto e quelli sui quali i nerazzurri hanno messo il mirino, la considerazione verso qualcuno è mutata, a seguito delle parole del ds.

Ausilio sul mercato dell’Inter



In ascesa – Tra gli attaccanti in rapida ascesa domina sicuramente Alexis Sanchez. Riguardo il cileno, infatti, Ausilio ha dichiarato: “Vogliamo puntarci molto in questi mesi, dato che prima dell’infortunio aveva fatto molto bene. Avrà anche lui l’occasione di dimostrare il suo valore, ha interesse di fare bene”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Lautaro Martinez, blindato a chiare lettere dietro la pesante clausola rescissoria da 111 milioni di euro. A suo modo, anche il futuro di Mauro Icardi sembra incanalato sui binari migliori: “Ha piacere a rimanere lì, con il PSG stiamo trattando, Leonardo è un amico”.

Stabili – Situazione stabile, invece, la situazione relativa a Matheus Cunha. “Era un giocatore già bravo da giovanissimo ed ora in Bundesliga sta confermando il suo talento. Lo seguiremo, questo sì”, ha dichiarato Ausilio in merito.

In discesa – Crollano, invece, le possibilità di vedere Timo Werner in maglia nerazzurra. “A noi è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari. Conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage. È vero, ha una clausola, ma non arriverà”, ha chiosato Ausilio su di lui. Lo stesso discorso vale per Cavani: “Non è una priorità semplicemente perché il nostro parco attaccanti è formato da Martinez, Lukaku e Sanchez. Staremmo parlando di un quarto attaccante e non è Cavani che abbiamo in mente”. Chiuso, infine, il capitolo Mertens: “È un giocatore col quale un contatto c’è stato. Era in scadenza di contratto, ma se è rimasto a Napoli sono felice per lui, so che la sua priorità era sempre stata quella”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!