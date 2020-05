Barcellona, non solo Lautaro. Il Mundo Deportivo: “Occhi anche su Skriniar, ma per Conte è intoccabile”

Come se non bastasse il pressing che dura ormai da settimane su Lautaro Martinez, il Barcellona avrebbe messo gli occhi anche su Milan Skriniar. È questo quanto afferma il Mundo Deportivo, che nella sua prima pagina odierna rilancia il nome dello slovacco come possibile rinforzo per la difesa. Il club catalano, infatti, sta riflettendo anche sul futuro di Gerard Piqué, la cui carta d’identità segna 33. Il gigante interista, a questo proposito, sarebbe il sostituto più gradito.

Per ammissione dello stesso quotidiano spagnolo, però, l’operazione è assai complessa. In primis perché con l’Inter – e la dimostrazione è proprio la trattativa per Lautaro – è difficile trattare. E poi, soprattutto, perché Antonio Conte lo considera un intoccabile e non intende cederlo, se non a cifre da capogiro. Da Barcellona sperano che l’interesse dell’Inter per Umtiti possa favorire il passaggio inverso di Skriniar, ma ad oggi la pista sembra ancora piuttosto fredda.

