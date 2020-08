Bartomeu allontana le voci di mercato: “Messi vuole finire la carriera al Barcellona, è il nostro simbolo. Lautaro? Trattative interrotte con l’Inter”

Joseph Bartomeu, presidente del Barcellona, sta tenendo una delicata conferenza, dato anche l’imminente periodo di rielezioni, all’emittente del club, BarcaTv.

Bartomeu ha spento, forse quasi definitivamente, le voci su un possibile addio di Messi: “Leo vuole finire la sua carriera al Barcellona, lo ha detto tante volte. Ho parlato anche con Koeman e mi ha detto che Messi è il pilastro del suo progetto. Rimarrà qui”.

Su Lautaro Martinez invece ha dichiarato: “Non siamo in trattativa al momento. Abbiamo chiuso i discorsi alla fine di giugno e al momento non c’è nulla in corso, la trattativa è interrotta. Vedremo cosa succederà”.

