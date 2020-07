Biasin: “Vidal continua a piacere all’Inter, Palmieri obiettivo concreto. La verità su Alaba e Kanté”

Fabrizio Biasin, noto giornalista e tifoso nerazzurro, è intervenuto sulle frequenze di Telelombardia per fare il punto sulle trattative più calde in entrata del mercato nerazzurro.

Una sessione che si preannuncia cruciale anche per il futuro di Conte che si aspetta grandi risposte dalla dirigenza. Ecco le parole di Biasin: “Tra Alaba e l’Inter non c’è niente, Kante a me non risulta mentre Vidal piace ma da questo al prenderlo ce ne passa. Giroud? Non credo, Palmieri invece è un obiettivo concreto”.

