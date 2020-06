Blitz Inter, Hakimi ad un passo. Di Marzio: “Operazione in chiusura!”

L’Inter spiazza tutti in chiave mercato e si lancia a caccia di Achraf Hakimi. Accordo lampo con il Real Madrid ed affare in chiusura per i nerazzurri, come raccontato in particolare da Gianluca Di Marzio su Twitter. “Hakimi-Inter, operazione in chiusura! Accordo ai dettagli tra i club, titolo definitivo per circa 40 milioni di euro”. Questo il post pubblicato dal giornalista ed esperto di mercato.

