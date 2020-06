Incontro Pradè-Pastorello, accordo per Dalbert: prestito prolungato a fine stagione

Tra i giocatori in prestito, desiderosi di conoscere il proprio futuro dopo lo slittamento della fine del campionato ad agosto, c’è anche Dalbert. Il brasiliano di proprietà dell’Inter è in prestito alla Fiorentina e, secondo quanto riportato da Firenzeviola, i due club avrebbero trovato l’accordo per il prolungamento dell’accordo.

Sarebbe durato solo un quarto d’ora l’incontro tra il ds viola Pradè e l’agente Pastorello. Entrambe le parti hanno confermato la volontà di allungare il prestito fino a fine stagione, Dalbert è stato protagonista di un’annata più che positiva a Firenze.

Nelle prossime ore potrebbe anche arrivare l’ufficialità dell’accordo. Altri due mesi e poi si riparlerà del suo futuro con gli agenti e con la Fiorentina.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!