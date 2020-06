LIVE Calciomercato Inter – Tutte le notizie in diretta

22.30 | Potrebbe ripartire dal Ghana – suo paese d’origine – la carriera di Sulley Muntari. L’ex centrocampista dell’Inter prima e del Milan poi è attualmente svincolato dopo la breve esperienza con la maglia dell’Albacete in Secunda Division spagnola. Il centrocampista è al centro di una diatriba di mercato. I DETTAGLI

22.15 | Layvin Kurzawa sarà un nome che sentiremo spesso nella prossima sessione di mercato: il terzino del Paris Saint-Germain è in uscita dal club francese e su di lui ci sono molti top club europei, tra cui anche l’Inter. Come riporta Calciomercato.com nelle ultime ore però anche il Chelsea ha mostrato interesse per il giocatore. CLICCA QUI

22.00 | ESCLUSIVA – Claudio Curti, agente del giovane Juan Foyth, ai microfoni di Passioneinter.com: “Al momento stiamo aspettando di finire la stagione. Dopodiché parleremo con il club per valutare la soluzione migliore. L’Inter lo ha cercato prima che firmasse per il Tottenham”. LE SUE PAROLE

20.00 | Uno dei noti obiettivi di mercato dell’Inter è Gaetano Castrovilli. Tuttavia, i piani della dirigenza meneghina potrebbero saltare. Come riporta Sky Sport, infatti, le possibilità che il club toscano si privi di uno dei gioielli più pregiati nella prossima finestra di mercato sono veramente basse. Al contrario, invece, potrebbe partire l’altro gioiello di casa: Federico Chiesa. LE ULTIME

19.00 | “Siamo molto amici, ci conosciamo dai tempi del Colo-Colo. Mi piacerebbe vederlo al Flamengo perché trionferebbe. Farà bene, è molto professionale e dedito a ciò che fa. Sarei felice poi che vedesse cosa significhi giocare in una squadra diversa dall’Europa”. Queste le parole di Gonzalo Fierro su Arturo Vidal. LEGGI QUI

17.30 | La priorità per la prossima sessione di mercato per quanto riguarda l’Inter è sicuramente rinforzare le fasce. In Serie A c’è un esterno che ha colpito tutti, soprattutto Antonio Conte:Robin Gosens.Come riporta calciomercato.com infatti il tecnico nerazzurro ha indicato nel giocatore dell’Atalanta un possibile obiettivo. Il prezzo però… I DETTAGLI

17.15 | Il futuro di Joao Mario è ancora indeciso. La Lokomotiv Mosca ha infatti annunciato che, suo malgrado, non avrà la possibilità economica per poter versare i 18 milioni di euro pattuiti per il riscatto nelle casse dell’Inter. Intanto il club russo è tornato in campo, ed il portoghese è stato uno dei protagonisti: ““È una grande gioia tornare in campo. Siamo tornati con una vittoria e speriamo che possa dare il via per un finale positivo della stagione . È stata una partita difficile a causa della mancanza di ritmo”.

17.00 | Il futuro di Michele Di Gregorio sarà ancora lontano dall’Inter. Il giovane estremo difensore continuerà a farsi le ossa in Serie B, dove attualmente milita difendendo i pali del Pordenone. A confermare il tutto è Matteo Lovisa, direttore generale del club: “L’Inter ne detiene il cartellino ma noi proveremo a parlarci, se poi il Monza ha già concluso che dire? Sono stati bravi…”. CLICCA QUI

15.00 | Intervenuto ai microfoni del quotidiano La Cuarta, l’ex calciatore dell’Inter Luis Suarez ha parlato del futuro di Arturo Vidal: “Sarebbe un grande rinforzo, ma non so se verrà all’Inter. Ho la sensazione che Vidal sia felice a Barcellona, non so se abbia voglia di iniziare una nuova avventura. Se dovesse arrivare, sarebbe un rinforzo importante”. LE SUE PAROLE

14.00 | Prima di poter pensare a Lautaro Martinez, il Barcellona ha necessità di incassare almeno 70 milioni di euro di plusvalenze entro il 30 giugno. È questo quanto riportato oggi da Sport, che ribadisce la situazione di allarme rosso dei conti del club catalano. CONTINUA A LEGGERE

12.00 | Jan Vertonghen – uno dei profili monitorati con particolare attenzione da Marotta per la difesa – ha esteso il proprio contratto con il Tottenham fino al termine della stagione 2019/2020. L’annuncio è arrivato sui canali ufficiali degli Spurs. I DETTAGLI

11.30 | L’Inter e Conte possono sorridere: Lautaro Martinez è tornato. Il Toro zittisce le critiche e le voci di mercato con una grande prova, trascinando la squadra nerazzurra al successo contro la Sampdoria nel recupero di Serie A. LE SUE PAGELLE

11.00 | Georgios Vagiannidis si è concesso ai microfoni di SempreInter.com per presentarsi al mondo Inter e raccontare le proprie emozioni dopo l’accordo trovato con i nerazzurri: “Finché non ho firmato, non sono mai stato sicuro. Sembrava tutto incredibile, solo quando ho firmato ho realizzato cosa fosse realmente successo e mi sono calmato”. LE SUE PAROLE

10.30 | Le parole di Beppe Marotta nel pre-partita di Inter-Sampdoria hanno fatto sicuramente rumore. Il dirigente nerazzurro non si è mai così sbilanciato nel parlare della permanenza di Lautaro. L’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10 e crede fortemente in lui anche in vista del futuro. Il Toro ha fatto il resto, rispondendo sul campo con una grandissima prestazione. LEGGI QUI

08.45 | Nonostante la volontà dell’Inter di tenere Lautaro Martinez (come ribadito anche ieri sera da Beppe Marotta), il Corriere dello Sport oggi fa nuovamente il nome di Gabriel Jesus come possibile obiettivo di mercato. Il centravanti brasiliano potrebbe presto rompere con Guardiola e spingere sul pedale della cessione nel caso in cui dovesse essere confermata la squalifica di due anni che impedirebbe ai citizen di partecipare alle prossime edizioni della Champions League. CLICCA QUI

08.30 | L’Inter è pronta ad abbracciare, finalmente, Matteo Darmian. Come raccontato nel dettaglio dal Corriere dello Sport l’esterno, tornato in Italia la scorsa estate grazie all’operazione di mercato condotta con il Parma per prelevarlo dal Manchester United, attende la chiamata di Conte. LEGGI QUI

08.00 | Come riporta il Mundo Deportivo il Barcellona non ha alcuna fretta per l’affare Lautaro Martinez. L’obiettivo del club catalano è infatti convincere il giocatore attraverso Lionel Messi, cercando di abbassare le pretese economiche dell’Inter. I DETTAGLI

