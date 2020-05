Mercato – Per Kumbulla c’è anche l’insidia Lazio: il Verona fissa prezzo e condizioni

Aveva rifiutato la Juventus, convinto a continuare il suo percorso di crescita nel Verona, poi a gennaio ha declinato la proposta del Napoli. La prossima sessione di mercato però con ogni probabilità sarà quella dell’addio per il grande salto in una big, con tante società che stanno dando vita ad un’asta internazionale. Marash Kumbulla è infatti uno dei talenti più corteggiati in Serie A. Classe 2000, 191 centimetri, sul centrosinistra della difesa a 3 di Ivan Juric ha conquistato tutti.

L’Inter è tra i club più interessati. Da tempo va avanti il pressing grazie anche agli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Hellas. La concorrenza però è sempre elevata. Dal Borussia Dortmund al Chelsea, passando per la Lazio che il Corriere dello Sport in edicola oggi consiglia di non sottovalutare. L’apprezzamento del club biancoceleste per il nativo di Peschiera sul Garda è molto forte e la presenza di Igli Tare, oltre che grande direttore sportivo anche connazionale dei genitori di Kumbulla che ha scelto di difendere la maglia dell’Albania, potrebbe essere un valore aggiunto. Il Verona, intanto, ha dettato le sue condizioni: servono 20-25 milioni di euro cash, no alle contropartite tecniche. Il club vuole monetizzare al massimo. Potrebbe essere un problema per i biancocelesti vista la concorrenza, mentre l’Inter resta sempre fortemente interessata.

