GdS – Inter, è il giorno di Vidal: oggi l’addio al Barcellona! Domani da Conte ad Appiano

In casa Inter è partito il countdown per lo sbarco alla Pinetina di Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport quella di oggi potrebbe essere per il cileno l’ultima giornata da giocatore del Barcellona.

E’ previsto un incontro tra Vidal e il club blaugrana per mettere nero su bianco sulla risoluzione del contratto con il giocatore che ha deciso di rinunciare a un bel gruzzoletto pur di non andare al braccio di ferro con il Barcellona.

La “carta de libertad” è arrivata e ora Vidal è pronto a diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. Questione di poche ore, insomma. Il cileno è atteso in Italia per sottoporsi alle visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto da due anni con opzione sul terzo, a 6 milioni netti l’anno.

Non è da escludere che già in serata Vidal possa trovarsi su un aereo diretto a Milano. Più facile che arrivi domani, quando Conte riabbraccerà anche i nazionali e la sua Inter 2.0 potrà finalmente partire.

