Sky – Vidal-Conte, mai così vicini. Affare alla Sanchez: la strategia dell’Inter

Arturo Vidal e l’Inter non sono mai stati così vicini. Il centrocampista cileno è finito sul mercato dopo l’arrivo sulla panchina del Barcellona di Koeman che lo ha escluso dal nuovo progetto tecnico blaugrana.

La dirigenza nerazzurra ha riallacciato così i contatti con il pupillo di Conte. Come riportato da Sky Sport la strategia di Marotta è quella di replicare quanto fatto con il connazionale e amico Sanchez: svincolo a costo zero dal Barcellona e accordo con il giocatore. Ci sono realmente i presupposti stavolta per vedere Vidal finalmente con la maglia dell’Inter.

