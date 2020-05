Clamoroso attacco di Solskjaer agli ex United: “Meglio un buco in rosa che uno str***o!”

Attacco pesantissimo di Ole Gunnar Solskjaer nei confronti dei calciatori che hanno lasciato il Manchester United nelle scorse sessioni di mercato. Il tecnico norvegese, parlando ad United We Stand, ha infatti affermato che preferirebbe “avere un buco nella rosa piuttosto che uno str***o”. Sebbene non abbia fatto alcun nome, tra i possibili destinatari del messaggio sembrano esserci gli attuali ‘italiani’ Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Chris Smalling.

“La personalità è molto importante in un gruppo: siamo in tanti in squadra. È normale che i giocatori abbiano un po’ di ego, ma devono essere in grado di adattarsi. Nel marzo 2019, i giocatori erano fisicamente e mentalmente stanchi, e così ci sono stati tanti infortuni. I giocatori hanno iniziato con un pensiero negativo, mentre ora è il contrario. Ci sono state altre cose che non mi sono piaciute l’anno scorso, alcuni programmi personali che non potevano essere risolti fino all’estate. Ci saranno sempre giocatori che vogliono giocare di più, ma se una squadra vuole avere successo i calciatori devono essere disponibili in momenti diversi. Ora sento che in questo gruppo non abbiamo più mele marce”, ha poi concluso Solskjaer.

