Sport – Conte insiste per avere Modric all’Inter a giugno

Il sogno Luka Modric, per l’Inter e i suoi tifosi, non è mai tramontato e, adesso, sembra essere tornato di moda. I nerazzurri lo avevano già tentato la scorsa estate, ma il croato ha voluto continuare la sua avventura al Real Madrid grazie al ritorno di Zidane, a cui è susseguito il rinnovo di contratto fino al 2021.

Su richiesta di Antonio Conte, come riporta il quotidiano spagnolo Sport, l’Inter tornerà a trattare Luka Modric. Il tecnico leccese ha chiesto al club di provare a portarlo a Milano a giugno. Stavolta la situazione potrebbe essere più semplice anche perché potrebbe voler cambiare aria dopo otto stagioni al Real Madrid.

Il club spagnolo parlerà con l’Inter da giugno anche perché le sue prestazioni non sono più continuative come una volta e potrebbe prendere in considerazione la possibilità di far uscire il centrocampista. L’ultima parola spetterà a Zidane che dovrà elaborare il nuovo progetto e con l’arrivo di rinforzi come Van de Beek e Odegaard potrebbe rinunciare a Modric. Non resta che aspettare.

