Dalla Francia – Giroud, filtra ottimismo ma manca l’intesa sulla durata del contratto

Matteo Politano pare ormai prossimo a salutare Milano per trasferirsi alla Roma, in una trattativa che porterebbe Leonardo Spinazzola a compiere il percorso inverso per sposare la causa nerazzurra (leggi qui gli ultimi aggiornamenti). L’operazione avrebbe come conseguenza la liberazione di un posto nel reparto offensivo, che nelle intenzioni di Antonio Conte dovrebbe essere riempito da Olivier Giroud, obiettivo numero uno per l’attacco.

Il dialogo va avanti da settimane ed ha come conditio sine qua non la partenza di Politano: con il verificarsi di questa ipotesi può partire l’affondo per il francese. Stando a quanto riportato quest’oggi su L’Equipe, manca ancora l’intesa totale con il giocatore, che chiede due anni e mezzo di contratto, mentre l’Inter ne offre uno in meno.

Tuttavia filtra un discreto ottimismo da entrambe le parti, vista anche la volontà del giocatore di lasciare i Blues per trovare più spazio in un nuovo club e non rischiare di perdere l’Europeo con la sua Nazionale.

