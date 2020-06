Dalla Grecia – Inter, fatta per Vagiannidis: 4 anni di contratto, aspettando Conte

Scatto decisivo dell’Inter in chiave mercato per uno degli obiettivi degli ultimi mesi. Stando a quanto raccontato nello specifico da Panathinaikos24, infatti, i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo con Georgios Vagiannidis, esterno classe 2001 finito nel mirino della Beneamata nel corso delle recenti settimane. A dare l’annuncio è il portale greco che racconta del trasferimento effettuato a parametro zero, per un contratto di quattro anni ed uno stipendio da 300 mila euro a stagione destinati a salire.

Molto dipenderà anche dalla prima impressione di Antonio Conte nei confronti del giocatore. Sarà il tecnico a scegliere se tenerlo in rosa o lasciarlo in prestito per alcuni mesi, permettendo così a Vagiannidis di accumulare esperienza e minuti magari anche in Italia, aspettando la sua chances all’Inter.

