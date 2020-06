Dalla Spagna – Il Barcellona fa la voce grossa sul mercato, ma ha un mese per trovare 70 milioni di euro

Il Barcellona ci ha abituato nelle stagioni recenti ad un deciso cambio di rotta rispetto al periodo d’oro che ha trasformato il club in una leggenda. I catalani infatti sono passati dallo sfruttare quasi esclusivamente giovani della cantera o investimenti a lungo termine su ragazzi semi sconosciuti, all’acquisto a peso d’oro di campioni affermati finanziandoli con cessioni di lusso, come nel caso di Griezmann nel post Neymar.

Questa volta è Lautaro Martinez il nome caldo sul taccuino dei blaugrana. L’attaccante argentino, che ha castigato gli spagnoli anche nel girone di Champions League, viene dato da molti come sicuro partente, essendo troppo forte il richiamo di Messi e degli altri campioni del Barca. Il club ha però effettivamente, considerando anche il caos generato dal Covid-19, i fondi per pagarlo? Le recenti voci circa finanziamenti appositi di altre società non hanno trovato ancora conferma e l‘Inter a tal riguardo è stata categorica: o si paga la clausola, o non se ne fa nulla.

Da quanto è emerso da un’indagine di AS, il Barcellona non versa in acque troppo rosee dal punto di vista finanziario. Perché al netto dell’importanza del nome, sostanzialmente del peso specifico di un vero e proprio brand, la società deve vendere parecchio per appianare i buchi in bilancio dovuti a investimenti enormi, come Griezmann o Dembélé, che non hanno reso come sperato. Entro fine giugno il Barca deve necessariamente incassare altri 70 milioni da varie cessioni per non incorrere in problemi o sanzioni.

Ecco perché, al momento, per quanto fomentata e supportata da innumerevoli addetti ai lavori, l’ipotesi Lautaro-Barca potrebbe essere meno concreta di quanto si pensi. Anche perché il tempo sfruttabile per il pagamento dei famosi 111 milioni è piuttosto ristretto: dal primo al 15 di luglio. Riusciranno i catalani a soddisfare il loro desiderio ossessivo o dovranno mettersi il cuore in pace per cause economiche di forza maggiore?

