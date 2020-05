Futuro ancora in bilico per Biraghi, l’agente: “Deciderà l’Inter”

Il futuro di Cristiano Biraghi sembra sempre più vicino ad un possibile ritorno alla Fiorentina. Le prestazioni dell’esterno della Nazionale non hanno convinto i dirigenti interisti dopo la sua prima metà di stagione vissuta in nerazzurro: per il riscatto del giocatore saranno decisive le risposte del campo a partire dalla ripresa, fissata per il 20 giugno. Tour de force per l’ex Viola, in attesa di conoscere quello che sarà il suo destino in Serie A.

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva Mario Giuffredi, agente di Cristiano Biraghi, ha parlato del futuro del giocatore, affidando le decisioni in merito a possibili trattative ai nerazzurri: “Poter fare previsioni oggi non è possibile. Sarà l’Inter a comunicare quella che sarà la decisione definitiva sul futuro del giocatore”. Situazione tutta da definire dunque per Cristiano Biraghi. Il suo agente Mario Giuffredi allontana le scelte in merito al futuro del giocatore dalle mani della Fiorentina: a decidere sarà esclusivamente l’Inter.

