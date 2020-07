Conte prepara la lista della spesa, vuole gente abituata a vincere

Il mercato dell’Inter è già entrato nella fase decisiva: dopo la sconfitta interna contro il Bologna e la furia negli spogliatoi di Antonio Conte, sarà rivoluzione. La dirigenza vuole avallare ogni richiesta del tecnico salentino e Marotta si è già detto disposto ad ascoltare la lista degli acquisti che come riporta La Gazzetta dello Sport, è in fase di preparazione.

Già ufficiale il colpo Hakimi, fortemente voluto proprio dall’allenatore, l’elenco prevede giocatori in ogni ruolo. Si parte dalla porta con Musso che sarà il vice Handanovic nei piani di Conte per poi passare alla difesa: l’allenatore vuole un difensore centrale mancino (oltre a Bastoni che stima e apprezza proprio per questo) e un esterno mancino in grado di divorarsi tutta la fascia.

A centrocampo i nomi sono già noti: Sandro Tonali e Arturo Vidal sono i due candidati per sostituire Gagliardini, Vecino e Borja Valero. Il giovane talento del Brescia è sempre più vicino, mentre il cileno è un vecchio pallino di Conte, ma il Barcellona non vuole cederlo. Ecco perché si fa strada anche la pista Nainggolan, di ritorno dal prestito a Cagliari.

In attacco se Lautaro Martinez resterà il tecnico chiederà soltanto una vice Lukaku importante con Dzeko e Giroud sempre in pole. In caso di partenza dell’argentino invece bisognerà investire pesantemente su una punta in grado di garantire gol pesanti e movimenti utili per liberare gli spazi.

